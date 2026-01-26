日本記者クラブ主催の討論会に臨む（左から）共産党の田村委員長、国民民主党の玉木代表、中道改革連合の野田共同代表、自民党総裁の高市首相、日本維新の会の藤田共同代表、参政党の神谷代表、れいわ新選組の大石共同代表＝26日午後、東京・内幸町の日本記者クラブ衆院選の27日公示を控え、与野党の党首らが26日午後、日本記者クラブ主催の討論会に臨んだ。高市早苗首相（自民党総裁）、中道改革連合の野田佳彦共同代表ら7党の