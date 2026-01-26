巨人は26日、宮崎キャンプで球団OBの松井秀喜氏（51）が臨時コーチを務めると発表した。2年ぶり5度目。期間は2月中旬の数日間。24年の宮崎キャンプで、松井氏は岡本和真らを指導。マイクパフォーマンスやフリー打撃で柵越えを放つなど、ファンを喜ばせた。また松井氏は、今年3月の第6回WBCに出場する侍ジャパンを激励するため、2月の宮崎事前合宿を訪問する見通し。