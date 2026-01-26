歌手のきゃりーぱみゅぱみゅが２６日、Ｘを更新。ママとなって切実すぎる願いをつぶやいた。きゃりーは「お願い…保育園入れますように…！９日連続ワンオペ」と投稿。２４年１０月に出産した子の保育入園を切実に祈った。きゃりーは２３年３月に俳優の葉山奨之と結婚。２４年４月に第一子妊娠を公表し、同年１０月に出産したことを発表していた。現在、子は１歳３カ月。東京都では保育園の４月入園の場合、１月〜２月に結