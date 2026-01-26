Snow Man渡辺翔太（33）が26日、都内で「トッズブランドアンバサダー就任記者会見」に登壇し、マスコミ対応の極意を語った。日本人男性のブランドアンバサダー就任は渡辺が初めて。渡辺の持つ上品でクリーンなたたずまいと、自然体のエレガンスさなどから起用に至った。その紹介に渡辺は「ハードルが高いなと同時に、『上品でクリーン』と出た時に笑い声が出たような。記者の皆さんと僕にイメージの相違がある？」と首をかしげて笑