きょう（26日）岡山県矢掛町の国道で、路線バスとシニアカーが接触し、シニアカーに乗っていた男性が軽傷の模様です。 きょう午前11時45分ごろ、岡山県矢掛町小田の国道486号の交差点で、路線バスとシニアカーが接触しました。この事故で、シニアカーに乗っていた高齢者が足に痛みを訴えて病院に運ばれましたが、軽傷の模様です。バスには乗客1人が乗っていましたが、けがはありませんでした。運転手にも