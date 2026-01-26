小田急電鉄は2月2日に、サンリオエンターテイメントが運営するテーマパーク「サンリオピューロランド」の最寄り駅である小田急多摩センター駅の内装工事に着手し、14のサンリオキャラクターがデザインされたものに一新する。【写真】電車型パスポートをを持ってるキティ＆シナモンたち…キービジュアルイメージ同駅ではこれまでもキャラクター装飾をしていたが、サンリオピューロランド35周年を記念し、同パークへ向かう人はも