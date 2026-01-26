俳優の宮沢氷魚が２６日、大阪市内でカンテレ・フジ系ドラマ「夫に間違いありません」の取材会に出席した。宮沢は主人公・朝比聖子（松下奈緒）が巻き込まれていく事件に迫るゴシップ誌記者・天童弥生を演じる。「初めて演じるタイプのキャラ」を完成させる上で、参考にしたのは俳優・渡辺謙。昨年の大河ドラマ「べらぼう」で親子役として共演した世界的俳優から、耳で学んだ。「言葉ひとつひとつに重みがあるというか。重