秘境から身近な街の中まで、世界中の生きものたちに密着して驚きの物語を伝えるＮＨＫの人気番組「ダーウィンが来た！」では２月１日午後７時３０分から「最新報告“ヒグマの楽園”の異変」を放送する。“ヒグマの楽園”といわれてきた世界自然遺産・北海道知床半島。温暖化によりヒグマの大好物のカラフトマスが激減し、さらに急増したエゾシカが食べ物を奪うなど、かつてない異変が起きている。食料難に陥ったヒグマたちに密