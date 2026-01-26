JR九州によりますと、きょう26日午前11時40分ごろ、鹿児島県薩摩川内市の鹿児島本線木場茶屋駅といちき串木野市の串木野駅の間の架線に竹が倒れかかっているのが見つかりました。 現在、撤去作業を行っていて、川内駅ー伊集院駅の間で運転を見合わせています。 乗客にけがはないということです。 ・ ・ ・