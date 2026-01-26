【第170話】 1月26日公開 第170話「海亀」を読む 【拡大画像へ】 講談社は1月26日、福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」の第170話「海亀」を無料公開した。 揃って水族館に行くことになった宮本、大槻、沼川、石和の4人。水族館に向かう車内で時間つぶしに「ウミガメのスープ」を始めたところ、全員がハマってしまい―̵