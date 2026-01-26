ステラファーマは朝安後にプラスに転じ、その後上げ幅を拡大している。同社は２６日、医師主導治験として実施された再発高悪性度髄膜腫を対象としたＢＮＣＴ（ホウ素中性子捕捉療法）の第２相ランダム化比較試験の結果について、国際的な学術雑誌「Ｎｅｕｒｏ－Ｏｎｃｏｌｏｇｙ」に掲載されたと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。Ｎｅｕｒｏ－Ｏｎｃｏｌｏｇｙは米国や日本、欧州の脳腫瘍学会の公式