ロサンゼルス・クリッパーズ vs ブルックリン・ネッツ日付：2026年1月26日（月）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 126 - 89 ブルックリン・ネッツ NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対ブルックリン・ネッツがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・クリッパーズがリード