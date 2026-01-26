あす公示を迎える衆議院選挙をめぐりこの時期に行なわれることについて「よくない」と考える人がおよそ6割にのぼることがANNの世論調査でわかりました。【映像】ANNの世論調査調査はこの週末、ご覧の方法で行いました。この時期の衆院選について「よい」とした人は27％で「よくない」が58％でした。衆院選で重視する政策は景気・物価高対策を選んだ人が最も多く年金・社会保障、外交・安全保障と続きました。争点となって