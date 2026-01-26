東京大学大学院教授による共同研究を巡る贈収賄事件で、逮捕された教授の元部下の男性医師が収賄の容疑で警視庁に書類送検されました。【映像】逮捕された容疑者東京大学大学院の元特任准教授の男性医師（46）は、2023年から1年半ほどの間、一般社団法人「日本化粧品協会」と共同研究などをする見返りに、高級クラブや風俗店で合わせて190万円相当の接待を受けた疑いで書類送検されました。一般社団法人「日本化粧品協会」の代