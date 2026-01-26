日米が協調して為替介入する可能性が意識され、1ドル＝153円台まで円高が進んでいることについて、片山財務大臣は「申し上げられることは何もない」とコメントを避けました。外国為替市場では、先週末に日米の当局が『為替介入』の準備のために市場参加者に相場水準を尋ねる『レートチェック』を実施したとの見方が強まり、円を買う動きが拡大。日米協調介入の可能性も意識され、円相場は一時、1ドル＝153円台をつけています。これ