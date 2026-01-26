外国為替市場では先週末から一時、4円以上円が急騰し、市場では政府・日銀による為替介入の準備が始まったのではないかとの見方が広がっています。【映像】円相場の変動今回の動きについて市場では為替介入の準備段階であるレートチェックが日米で協調して行われた見方が強まり、「これまで以上に強いシグナル」と受け止められ、さきほど1ドル153円台まで円高が進みました。過去に実施された為替介入はほとんどが日本の単独