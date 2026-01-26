大相撲の大関安青錦（２１）＝安治川＝が、２度目の優勝を飾った初場所千秋楽から一夜明けた２６日、都内で会見を行った。「やっとゆっくりできるなって感じです」とほっとした表情を浮かべ「初優勝と比べると先頭で行った時期もあったし。やっぱ立場としても、大関での場所だったんで、その中でもしっかり自分らしい相撲も取れたんで、すごくいい場所だったと思います」と語った。１２日目に熱海富士に勝ち、単独トップに立っ