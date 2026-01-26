26日から全国で放送されるローソンの新CMに松山ケンイチ（40）、川栄李奈（30）、王林（27）、梅沢富美男（75）が出演。【映像】今年チャレンジしたいことを明かす松山ケンイチ放送開始に合わせて公開されたインタビューで、新CMにちなみ“今年チャレンジしたいこと”を聞かれた松山と王林は次のように答えた。松山「僕は前からやっているけれど、野菜作り。基本トマトとハーブを攻めているので、より効率的に、いろいろなやり