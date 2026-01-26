ポスティングシステムでブルージェイズに入団した岡本和真内野手（２９）が重責を背負わされている。ブルージェイズのオフはカイル・タッカー、ボー・ビシェット、コディ・ベリンジャーと大物ＦＡの獲得に失敗。特にゲレーロ・ジュニアとチームを長年けん引したビシェットは再契約寸前でメッツにさらわれ、痛すぎる戦力ダウンとなった。有力な大型補強は岡本だけとなり、今からルーキーに過度な期待が集まっている。地元メディ