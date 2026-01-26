お笑い芸人の猫ひろしが２６日、ニッポン放送のラジオ番組「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」にゲスト出演した。猫はマラソン選手として五輪出場を目指すため、２０１１年にカンボジア国籍を取得。１２年のロンドン五輪は資格を満たしていないため出場できなかったが、１６年のリオデジャネイロ五輪にはカンボジア代表として出場した。今でも国籍はカンボジアのままだが、永住権を取得して日本で暮らしているという。高田文夫