HANAが自身初のアニメタイアップ楽曲となる「Cold Night」をCDリリースする1月28日（水）18時から、グループ初となるTikTok LIVEを実施することが決定した。「Cold Night」は、夢に向かって突き進む人、立ち止まりそうになる人、先が見えない夜を過ごすすべての人へ向けて、“それでももう一歩踏み出せるように”という想いを込めて制作された楽曲。HANAにとっても新境地となる、ストレートなメッセージが胸に響く応援ソングに仕上