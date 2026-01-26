２５日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜・深夜０時５５分）に、グローバルボーイズグループ「ＩＮＩ」の許豊凡（シュウ・フェンファン、２７）が出演した。中国出身で慶応大卒、４か国語を話すなどの多才ぶりで知られる許。占い師の彌彌告（みみこ）さんから「先祖のご加護を受けやすい。言語の能力のセンスがある」と告げられると、「ウィキペディアとかで調べてないですか？」と返したが、「