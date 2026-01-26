ＳｎｏｗＭａｎの渡辺翔太が２６日、都内でイタリアのレザーブランド・ＴＯＤ’Ｓ（トッズ）のブランドアンバサダー就任記者会見を行った。日本人男性では史上初のアンバサダー。お気に入りのアイテムは、この日も披露したミニバッグで「荷物が少ない方なので僕にぴったり。毎日のように肩から下げています。革の風合いも楽しめるのが魅力的」と愛着を語った。バレンタインを控え、ＳｎｏｗＭａｎのメンバーにどんなプレ