irienchyが、1月26日に行われた結成6周年記念ライブ＜こたつとみかんとイリエンチー＞にてメジャー1stアルバム 『UNiQUE』を3月4日（水）に配信リリースすることを発表した。◆＜こたつとみかんとイリエンチー＞ライブ写真アルバムの収録楽曲、ジャケットなどの詳細は後日解禁となる。さらに、リリース日の翌日3月5日より福岡・愛知・大阪・東京の4都市を回る＜irienchy Major 1st ALBUM Release TOUR 2026 “UNiQUE”＞の開催も発