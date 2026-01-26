大関・安青錦が２場所連続優勝を飾った２５日の初場所千秋楽（ＮＨＫ総合）の平均世帯視聴率（関東地区）が午後５時からの１時間で２０・１％だったことが２６日、ビデオリサーチの調べでわかった。瞬間最高視聴率は、安青錦と熱海富士の優勝決定戦の場面で、関東地区で２４・６％。