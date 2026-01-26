姜勲植（カン・フンシク）大統領秘書室長が戦略経済協力大統領特使として60兆ウォン（約6兆4000億円）規模のカナダ「次世代潜水艦」受注戦のために26日、仁川（インチョン）国際空港から出国した。今回の訪問には金正官（キム・ジョングァン）産業通商部長官、李鎔竽（イ・ヨンチョル）防衛事業庁長も同伴する。また「チームコリア」に加わったハンファオーシャンとHD現代重工業のほか、現代車を含む多数の韓国企業が同行す