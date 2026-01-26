笑福亭鶴瓶＆明石家さんまが、2月1日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』50周年を祝う特番『祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP』（後5：00※一部地域を除く）にゲスト出演することが決定した。【写真】超豪華！明石家さんま、笑福亭鶴瓶が黒柳徹子と爆笑トーク1976年2月2日のスタート以来、“テレビ界のレジェンド”黒柳徹子が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた『徹子の部屋』