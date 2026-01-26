鈴木亮平（42）が主演するTBS系日曜劇場「リブート」（午後9時）第2回が25日放送され、世帯平均視聴率が11・7％だったことが26日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は7・4％。第1回は世帯13・3％、個人8・4％だった。妻殺しの罪を着せられたパティシエの早瀬陸（鈴木）が自らの潔白を証明し、真犯人を見つけ出すため、愛する家族と過去を捨てて警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（リブートする）決意をする、エクスト