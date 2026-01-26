NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）第4話が25日放送され、世帯平均視聴率は13・1％だったことが26日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は7・7％だった。大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。第4回あらすじは、ついに信長（小栗旬）が出陣の決断を下し、小一郎（仲野