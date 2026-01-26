JR東海と日本通運は、新幹線を利用した荷物輸送サービス「NXスーパーエクスプレスカーゴ」を、1月15日から開始した。「NXスーパーエクスプレスカーゴ」は日本通運が提供する、新幹線輸送サービスを利用した即日配達サービス。2025年2月にJR東日本、同7月にJR九州エリアでサービスを開始している。JR東海が提供する「東海道マッハ便」、「東海道超（ウルトラ）マッハ便」と連携し、東京・名古屋・新大阪駅の3駅間でサービスを展開す