25日、南魚沼市のスキー場付近で中国籍と台湾籍のスノーボーダー6人から救助要請があり、警察と消防など救助にあたりました。全員無事で、自力で下山したということです。 警察によりますと、25日午後3時前、南魚沼市の八海山スキー場付近で中国籍と台湾籍の外国人6人が道に迷い、知人を通じて110番通報がありました。6人はスノーボードでコース外を滑走していたとみられてい