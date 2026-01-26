「エニタイムフィットネス福岡大橋店」24時間年中無休のフィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」は、1月23日から、福岡県福岡市に福岡大橋店をオープンした。エニタイムフィットネスは、「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」の実現に向け、フィットネス機会の更なる創出となる出店を進めている。エニタイムフィットネスは、米国発祥で現在、世界30の国と地域で5500店舗以上を展開しているフィットネスジム