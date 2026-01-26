「おにぎリッチ 梅じゃこおかか」キッコーマン食品は、2月2日に、具材がしっかり入ったおにぎりを、簡単につくることができるおにぎりの具「キッコーマン おにぎリッチ」シリーズから「梅じゃこおかか」を発売する。「おにぎリッチ」シリーズは、具材がしっかり入ったおにぎりを、簡単につくることができるおにぎりの具。おにぎり2個を2回つくることができる。具材がしっかり入っていて、具材の味がごはんにしみるので、最後までお