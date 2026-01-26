銀座コージーコーナーは、1月23日から、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）およびネット予約サイト（限定店舗）で、ひなまつりケーキの予約受付を開始する。子どもの健やかな成長と幸せを願う「ひなまつり」。今年も、主役の子どもと共に、お祝いの席を華やかに彩るひなまつり限定ケーキを種類豊富に用意した。おだいりさま