セブン‐イレブン・ジャパンは1月30日、「世界の山ちゃん×セブン‐イレブン 地元愛まつり」を東海エリアの3県(愛知県、岐阜県、三重県)のセブン‐イレブン店舗で開催する。世界の山ちゃん×セブン‐イレブン 地元愛まつり同フェアでは、名古屋発祥の居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」を展開するエスワイフードと初めて商品を共同開発し、同店の看板商品である「幻の手羽先」で使われる、辛さと風味が際立つ秘伝のスパイス「幻のコ