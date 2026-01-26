【モデルプレス＝2026/01/26】元乃木坂46の秋元真夏が1月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。前髪をカットした姿を公開した。【写真】32歳元乃木坂1期生「お茶目で可愛い」前髪切りすぎたドアップショット◆秋元真夏、前髪カット後の姿披露秋元は「やばい」「まちがって前髪切りすぎた」とつづり、目を閉じた顔をアップで撮影した写真を投稿。目尻部分では目の高さまである前髪が、眉間部分では眉毛の高さで綺麗に短くカッ