»ý¤Áµ¢¤ê¤¹¤·Å¹¡Ö¾®ÁÎ¼÷¤·¡×¤Ï1·î26Æü¤«¤é¡¢Ê¿Æü¸ÂÄê¤Î¡Ø¥¬¥ÄÀ¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥§¥¢¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æ±¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢16´Ó999±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿3¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï¡¢1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¡Á1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê¡Ê¢¨2·î3ÆüÀáÊ¬¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£³Æ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤´¤È¤Î½àÈ÷¿ô¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¤³¤Îµ­»ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î²èÁü¡Ê4ÅÀ¡Ë¤ò¸«¤ë¡Û¾®ÁÎ¼÷¤·¡Ö¥¬¥ÄÀ¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë16´Ó