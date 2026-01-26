どんな男性に対しても愛想良く振る舞う「八方美人」な女性がいます。知り合いとしては気持ちのいい相手ですが、彼女となると話は別。一体どんなことに気をつければ、うまく交際することができるのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「八方美人で気の多そうな彼女と付き合う際の注意事項」をご紹介します。【１】愛されているのは自分だけだという自信をもつ「自分が揺らいだら絶対ダメ。まずは