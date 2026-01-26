巨人は、サウナグッズ専業ブランド「ＳＡＵＶＥＮＩＲ（サウベニア）」とのコラボグッズを２７日から販売すると発表した。球団公式オンラインストアと、東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で取り扱う。商品には、ＳＡＵＶＥＮＩＲの象徴的なデザイン「オールナイトサウナ」を基調としたオリジナルロゴをあしらい、レトロモダンな風合いを表現。サウナマットやバスタオルなど「