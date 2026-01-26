巨人の石塚裕惺内野手が２６日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。キャッチボール、マシン打撃などで汗を流した。高卒１年目の昨季はイースタン・リーグで打率３割２分７厘をマーク。１６日のスタッフミーティング後、阿部監督は「石塚は入っていると思いますよ」とキャンプ１軍スタートの方針を明かしている。飛躍が期待される金の卵は「開幕１軍に残りたいなってのあるので。（キャンプで）２軍にいるより１軍にいる方が