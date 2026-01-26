ＳｎｏｗＭａｎの渡辺翔太が２６日、都内でイタリアのレザーブランド・ＴＯＤ’Ｓ（トッズ）のブランドアンバサダー就任記者会見を行った。日本人男性では史上初のアンバサダー。同ブランドについて「僕はシンプルこそ至高だと思っている。引き算をすることがすごく難しいけど、トッズはシンプルなアイテムが多い。とにかく質や上品さがすごく魅力的。上品であり日常にも染まれるという、いろんな可能性を持っている。僕自身