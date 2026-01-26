ＳｎｏｗＭａｎの渡辺翔太が２６日、都内でイタリアのレザーブランド・ＴＯＤ’Ｓ（トッズ）のブランドアンバサダー就任記者会見を行った。昨年９月にはイタリア・ミラノコレクションに初参加し、同ブランドのコレクションの招待を受けてショーを鑑賞。この日の会見では、ミラノを訪れた際のオフショットを公開した。１枚目に紹介したのは、ミラノの象徴・ドゥオーモ（大聖堂）をバックにした写真で「ミラノに行けたという