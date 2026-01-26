東海地方は、今日26日(月)、岐阜県山間部でも雪は止んで、長く続いた寒波の影響は一旦落ち着いています。29日(木)から30日(金)頃に、再び強烈寒気の影響で、雪の降る所が多くなりそうです。この先も、厳しい寒さが続く見込みです。雪や寒さへの備えを、万全にお過ごしください。寒波の影響で積雪が急増なだれや落雪に注意寒波の影響で、東海地方は、岐阜県山間部を中心に大雪となった所がありました。21日から今日26日午前9時ま