FIS ¥¹¥­¡¼¥¸¥ã¥ó¥× ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°À¤³¦Áª¼ê¸¢ ÃË»ÒÃÄÂÎ(25Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¹¥È¥É¥ë¥Õ)¥É¥¤¥Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥é¥¤¥ó¥°À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÃË»ÒÃÄÂÎ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1²óÌÜ¤Ï¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¤¬223m¤òÈô¤Ó¡¢ÆâÆ£ÃÒÊ¸Áª¼ê¡¢ÃæÂ¼Ä¾´´Áª¼ê¡¢Æó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¤âÂ³¤­¥È¥Ã¥×¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£2²óÌÜ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÆó³¬Æ²Áª¼ê¤¬229m¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¡£½éÍ¥¾¡¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢3°Ì¥Î¥ë