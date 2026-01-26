静岡県藤枝市で1月17日に発生した山林火災について、藤枝市は1月26日午前11時40分をもって鎮火したと発表しました。 現時点での焼損面積は約10.5ヘクタール(うち静岡市内0.3ヘクタール)で、今後 現場の確認と検証で焼損面積を精査するということです。 この火事によるけが人はなく、建物への延焼もありませんでした。 現場では全焼した乗用車1台が見つかっていて、関係者によりますと、この乗用車は林道を走行して