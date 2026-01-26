＜ヒーロー・ドバイ・デザートクラシック最終日◇25日◇エミレーツGC（アラブ首長国連邦）◇7439ヤード・パー72＞最終日に思わぬ落とし穴が待っていた。スペイン出身のダビド・プイグが、最終18番ホールでの違反により2罰打を科され、順位と賞金を大きく落とす結果となった。米メディアの『Golf Digest』が報じた。【写真】バンカーだと気づかず…DJを襲った悲劇プイグは首位と4打差の2位で最終ラウンドをスタート。同組で回った