中国中央軍事委員会の張副主席＝2024年4月、中国山東省青島（共同）【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは25日、重大な規律違反などの疑いで調査が決まった中国軍制服組トップの張中央軍事委員会副主席が、中国の核兵器に関する機密データを米国に漏えいした疑いを持たれていると報じた。張氏の調査開始が発表された24日の朝に、軍高官らに対して説明があったという。