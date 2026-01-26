自民党・高市早苗総理が２３日、衆院を解散し、事実上の選挙戦がスタートした。今回の選挙は、高市総理を選ぶか、それ以外を選ぶか…という言葉から一部で「ＲＯＬＡＮＤ解散」などと言われたが、これに本家が反応した。高市総理は１９日の会見で、今回の解散は、自身が総理でいいのか、主権者たる国民に決めてもらうなどと発言。首相としての進退をかけるとも発言し、高市政権か、それ以外か…を国民に委ねるとしていた。こ