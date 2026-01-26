円谷プロダクション(以下、円谷プロ)は、「ウルトラヒーローズEXPO ニュージェネレーションワールド IN 東京ソラマチ」を3月14日〜4月5日の期間、東京ソラマチ 5階スペース634(東京都墨田区押上1丁目1-2)にて開催する。○「ウルトラヒーローズEXPO ニュージェネレーションワールド IN 東京ソラマチ」本イベントは様々なウルトラヒーローが登場する写真撮影会「ウルトラショット」と展示コーナー、グッズ販売コーナーを用意。最新作