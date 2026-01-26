デバイスメーカーのNex ComputerがAndroidスマートフォン「NexPhone」を2025年1月21日発表しました。NexPhoneはAndroid 16だけでなくWindowsやLinuxも実行可能なスマートフォンとして開発されています。NexPhone |https://nexphone.com/The Tale of NexPhone: One Phone, Every Computer | NexPhonehttps://nexphone.com/blog/the-tale-of-nexphone-one-phone-every-computerNexPhoneのコンセプト動画は2012年9月に公開されて好意